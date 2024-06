Ujawniono PRAWDZIWY powód pojawienia się księżnej Kate na Trooping the Colour!

3456 36 min. temu zgłoś do moderacji 173 4 Odpowiedz

Księżna Kate ma szczęście w nieszczęściu, że zachorowała będąc księżną, a nie zwykłą Kaśką. Nie musiała czekać miesiącami na wizytę u specjalisty, na badania, na wyniki. Dzięki temu chorobę wykryto we wczesnym stadium, tak jak u Karola. Nigdy nie usłyszy, że " na ten rok nie ma już terminów " albo " NFZ nie refunduje tej terapii ". Nikt nie oszczędza na jej leczeniu, ma dostęp do najnowocześniejszych terapii. Nie czeka godzinami w kolejce na korytarzu. Lekarze zawsze mają dla niej dużo czasu. Personel medyczny traktuje ją z empatią i szacunkiem. Nie leży w sali wieloosobowej. Nie martwi się tym, że jak długo będzie na zwolnieniu, to straci pracę i zostanie bez środków do życia.