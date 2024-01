Pałac Kensington wydał oświadczenie ws. Kate Middleton!

Ostatnie dni przyniosły niepokojące doniesienia na temat członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W miniony piątek, zgonie z zapowiedziami Pałacu, król Karol III trafił do szpitala, by poddać się leczeniu powiększonej prostaty. Według najnowszych informacji pobyt monarchy w placówce będzie dłuższy, niż przewidywano.

Przez niemal dwa tygodnie w szpitalu przebywała też synowa króla Karola III, Kate Middleton. Jak przekazano w poniedziałkowym oświadczeniu, pobyt księżnej w prywatnej londyńskiej placówce związany był z "planowaną operacją jamy brzusznej". Władze Pałacu Kensington zapewniły, że zabieg zakończył się sukcesem. We wspomnianym oświadczeniu zaznaczono również, że żona księcia Williama spędzi w szpitalu łącznie od 10 do 14 dni, zaś później będzie kontynuowała rekonwalescencję w domu. Księżna najpewniej powróci do swych obowiązków dopiero po Wielkanocy. Nieco inne wieści przekazały ostatnio brytyjskie brukowce.