Pałac ODMAWIA opublikowania ORYGINAŁU zdjęcia księżnej Kate! Ekspert od PR-u: "Strzelili sobie potężnego SAMOBÓJA"

gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

jak by taki numer zrobiła Meg to by dopiero dostała od was ... lawina krytyki by się posypała. A tu no cóż, nic się nie stało tylko mała manipulacja ... to już mogła nic nie stawiać , bo kłamstwo zawsze będzie kłamstwem ...