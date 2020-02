Pamela Anderson komentuje doniesienia o długach: "Nie potrzebuję nikogo, by płacił za mnie rachunki"

Nie potrzebuję nikogo, by płacił za mnie rachunki. Mam dom w Malibu warty 10 milionów dolarów, który wynajmuję od prawie dwóch lat i mam chętnych na kolejne trzy do pięciu lat. Zyski z wynajmu to 40 tysięcy dolarów miesięcznie. To więcej niż potrzebuję na pokrycie opłat i wydatków - ucięła temat gwiazda Słonecznego Patrolu.