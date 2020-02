Pamela Anderson poślubiła na 12 dni Jona Petersa, żeby SPŁACIŁ JEJ DŁUGI? "Porzuciłem dla niej wszystko i tak mi podziękowała"

Kiedy do mnie napisała, że chce się pobrać, to było spełnienie marzeń, mimo że byłem zaręczony - wyznał w rozmowie z PageSix Jon.

Co jednak w kwestii króciutkiego małżeństwa Pameli i Jona najistotniejsze, to fakt, iż w ciągu tych zaledwie 12 dni świeżo upieczony mąż zdążył spłacić długi aktorki , które opiewały na łączną sumę 200 tysięcy dolarów.

Co więcej, według jego wersji, to jednak on rzucił Pamelę, a nie ona jego. A o rozstaniu poinformował ją... SMS-em.

Całe to małżeństwo przestraszyło mnie. Uświadomiłem sobie, że w wieku 74 lat potrzebuję prostego, spokojnego życia, a nie międzynarodowego romansu. Myślę, że najlepsze, co możemy zrobić, to rozstać się (....). Świat wie, że to zrobiliśmy i myślę, że teraz musimy iść własną drogą. Mam nadzieję, że możesz mi to wybaczyć - napisał.