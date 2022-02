Pamela Anderson ma dwóch dorosłych synów. Czym się zajmują i jak dziś wyglądają? (ZDJĘCIA)

Starszy syn Anderson, Brandon, zainspirował się aktorskimi doświadczeniami mamy i próbuje sowich sił przed kamerami. 25-latek ma za sobą epizodyczne role w mniejszych produkcjach filmowych, a większy rozgłos zdobył dzięki udziałowi w reality show "The Hills: New Beginnings". Ponadto można go było zobaczyć podczas pokazów mody m.in. u Dolce & Gabbana.