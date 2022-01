Pamela Anderson ROZWODZI SIĘ z piątym mężem po ROKU małżeństwa

Ewa 51 min. temu zgłoś do moderacji 171 16 Odpowiedz

Mówcie co chcecie, ale Pam jest próbą o ogromnym sercu i wiem to od osoby, która zna ją prywatnie. Prowadziłam kampanię ze stowarzyszeniem PETA, którego Pamela jest czynną i dlugoletnią działaczką. Dan , jej przyjaciel I prezes PETA chciał wówczas by Pamela przyjechała do Polski i zrobiła tutaj z nami kampanie Lepiej nago niż w futrze. Powiedział nam, że jest to ta z nielicznych osób, która naprawdę wierzy w to co głosi. Przekazała na organizację miliony, nie lecąc z tym do prasy. Adoptowala przez kilkanaście lat kilkadziesiąt psów, które przekazała rodzinie lub przyjaciołom lub sama wychowywała. Ma bardzo dobre serce. Pomaga również bardzo fundacjom dziecięcym. Może z facetami jej nie wychodzi, ale nie po tym ocenia się wielkość człowieka.