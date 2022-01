Świeża niczym poranna rosa Pamela Anderson wędruje po Malibu z uroczym psiakiem i mężem numer PIĘĆ (ZDJĘCIA)

Mnz 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Chciałabym zgłosić ten artykuł jako szkodliwy, szowinistyczny. Nagłówek jest zwyczajnie hejterski, wyśmiewający podtekstem kobietę za wiek i wygląd. Nie ma znaczenia komu „odebrała” męża, nie był w tym bezwolny żeby tak to określać. To On zostawił żonę i dzieci, więc to głównie Jego odpowiedzialność. Jak możecie pisać STOP HEJT? To hipokryzja. Ktoś powinien Was wreszcie zamknąć szkodliwość społeczną.