Pamiętacie, co Anna Lewandowska mówiła o diecie Roberta? Oto, czego ZABRONIŁA MU JEŚĆ

Bona 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeżeli im taka dieta odpowiada to ich sprawa.Lata temu jadło się to co było dostępne,a teraz nie ma problemu makę pszenną zastąpić np kukurydzianą .Dieta też nie musi być monotonna przy obecnie dostępnych produktach.Słodycze można zastąpić rodzynkami,orzechami,owocami, nie zaglądajcie innym do garów i portfeli