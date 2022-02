Sfrustrowana Anna Lewandowska żali się na trudności podczas diety: "WKURZASZ SIĘ, kiedy mąż z dzieciakami objadają się pizzą"

Ndidmd 30 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

To jest tak jak z moim kuzynem. Rodzice od małego go trzymali z dala od wszystkiego, zapisali do szkoly muzycznej i co tydzien kosciołek, granie na odpustach i innych takich cyrkach, potem dzieciak podrósł, poszedl do liceum no i sie zaczeło... narkotyki, ucieczki z domu. Tak tk jest jak sie dziecko trzyma pd kloszem, a potem dzircko nie umie sie odnalezc wsrod normalnych dzieciaków i brnie we wszystko, co dla niego nowe. Oby nie było tak z corkami Lewandowskich- ciagly rygor diety i jedzenie samych fit rzeczy i zdrowych moze na przyszlosc powodowac bulimie u dzirciaków bo ze znajomymi nie będzie jak podrośnie jeść batoników mamy i wody kokosowej na imprezkach. Równowaga we wszystkim powinna być...