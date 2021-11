Pamiętacie "H2O - wystarczy kropla"? Tak dziś wyglądają serialowe Emma, Cleo i Rikki! (ZDJĘCIA)

Elite 16 min. temu zgłoś do moderacji 33 0 Odpowiedz

Ostatnio przejrzałem Hiszpański serial (3 sezony) o nazwie "Szkoła dla Elity". Jednak nie dlatego bo jestem fanem takich seriali, lecz z powodu aktorki Ester Expósito, która grała Carlę. Wcześniej ją widziałem w niesamowicie dramatycznym i smutnym Hiszpańskim filmie o nazwie "Gdy anioły śpią", więc chciałem dla porównania zobaczyć ją w "Elite" dla zmiany klimatu. Tym bardziej że obie produkcje są z 2018 roku, czyli Ester ma w nich 18 lat. Ale najbardziej mnie zszokowało, że ona w tej Szkole dla Elity uprawia co chwilę z kimś seks (ma takie luźne podejście bo nawet w trójkąty się bawiła), a do tego pokazywali normalnie jej WIELKI, naturalny biust w tym serialu (w pierwszym i trzecim odcinku I sezonu bo potem jakoś przestali), co w polskim serialu tego typu (czyli o uczniach) byłoby nie do pomyślenia. Aktorzy w tym serialu grali uczniów w wieku 16 lat, a najmłodsza aktorka to właśnie 18 letnia Ester, gdyż pozostali mieli już wtedy 20 lat lub więcej.