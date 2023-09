Pamiętacie jeszcze Candy Girl? "Polska Lady Gaga" zmieniła się NIE DO POZNANIA! (ZDJĘCIA)

Z ręką na sercu możemy napisać, że czasy medialnej świetności to Candy Girl ma akurat za sobą. Aspirująca do miana piosenkarki celebrytka próbowała swoich sił w show biznesie na początku ubiegłej dekady. Jej inspiracje postacią Lady Gagi były dość oczywiste - od kreacji z kul dyskotekowych, aż po wielkie kokardy doczepione do platynowej grzywy. Niestety, coś nie zagrało i z czasem o Candy Girl mówiło się coraz mniej. Basia Hetmańska sama już dawno odłożyła sceniczny pseudonim na półkę i realizuje się dziś w zupełnie innym formacie.