Pamiętacie Pamelę Marszałek z "Miodowych lat"? Tak dziś wygląda Agnieszka Różańska (ZDJĘCIA)

Monikk 14 min. temu

Mariusz powiedz mi jedno skad stać takiego 30 letniego podlotka na drogie auto i kupno mieszkania gdzie jego dziewczyna nie pracuje????. Kurcze jak to jest ze wiekszosć mężczyzn ustawia się dopiero na stare lata ok 45-50lat a tu taki mlodziak i ma juz prawie wszystko, jak mozna w tak mlodym wieku dorobić sie majatku biznesmenów po 50tce????,albo robi machlojki albo kradnie bo już sama nie mam pojecia jak tu mozna się szybko dorobić i ustawić majac zaledwie 30 lat. Taka para wprowadzila się niedawno kolo mnie, jak to jest że jedni mężczyżni cale zycie pracuja na swój dorobek a ty przyjdze taki ledwo z meszkiem pod nosem i udaje wielce króla życia co to on ma i jakie mieszkania sobie kupił🙈🙈🙈🤦🤦🤦🤦