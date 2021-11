Agnieszka Pilaszewska po latach. Tak dziś wygląda serialowa Alina Krawczyk z "Miodowych lat" (ZDJĘCIA)

Aktorka dała o sobie znać przy okazji premiery filmu "To musi być miłość", którego jest dumną scenarzystką. Nie ukrywa przy tym, że jest niezwykle podekscytowana faktem debiutu produkcji w kinach. Przy okazji Agnieszka pochwaliła się nowym zdjęciem, a więc osoby, które nie śledzą jej poczynań na co dzień, mają okazję zobaczyć, jak się zmieniła.

O mateńko, to już dzisiaj! Film wchodzi do kin. Jaram się, jak świeczka na choince; po polsku mówiąc: jestem rozemocjonowana, jak cholera! Ostatecznie to jakby "dziecko" poszło w świat! (A ja zostaję z tymi niedobrymi, zamkniętymi w szafie/szufladzie raczej...). Ehhh, nic by się nie zdarzyło bez innych ludzi, czuję wdzięczność dla wszystkich, dzięki którym się zdarzyło! I już nic więcej nie mogę zrobić, więc życzę miłych chwil w kinie - napisała.