Panterkowa Agnieszka Fitkau-Perepeczko ogląda ubrania w butiku i odwiedza cukiernię Magdy Gessler (ZDJĘCIA)

Wszystkie kobiety które nie rodziły jak Perepeczko, jak Grazyna Torbicka,Ola Kwaśniewska,Agnieszka Szulim Starak,Anja Rubik czy Ewa Chodakowska zajmują sie tylko i wyłącznie sobą, swoimi potrzebami, swoimi problemami,inwestują w zabiegi, kosmetyki, w podróze, ubrania, botoksy, nie mają zmartwień jak my szare polki o to,co rano zrobic na sniadanie, co na obiad, czy zrobić teraz pranie czy iść na zebranie, i jeszcz kłopoty wychowawczo, małżeńskie, spory, kłótnie, wymiany zdań, sterta brudu, kłopoty,zakupy, zmywanie, chodzenie po lekarzach, odrabianie lekcji....znów sprzątanie, zmiana pościeli,obiad, kolacja, a co jutro na obiad, a czy starczy nam do konca miesiąca, itp.One wstają rano i tylko zajmują sie tym jaki uzyc krem i czy trzeba juz isc na botoks czy jeszcze nie.Oczywiście tez pracują ale wiadomo o czym mówię