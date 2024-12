Helena Deeds z "Żon Miami" przyłapana w Warszawie pod osłoną nocy

Udział w show sprawił, że Helena , która wyjechała z Polski jeszcze w latach 70., niemal błyskawicznie zyskała w ojczyźnie miano celebrytki. Swego czasu dość głośno było na temat jej rozstania. Deeds długo wiodła dostatnie życie u boku Rodrigo Iglesiasa , który również pojawiał się na antenie TVN. Niestety ich relacja nie przetrwała , co oczywiście było ochoczo komentowane w rodzimych mediach przez samą zainteresowaną.

Choć Helena Deeds na co dzień wiedzie luksusowe życie za wielką wodą, to chętnie pojawia się również w Polsce. Każda wizyta naszej rodaczki jest odpowiednio odnotowana. Tym razem celebrytka została "przyłapana" przez paparazzi, gdy w środku nocy opuszczała jeden z lokali w Warszawie. Zegary miały wówczas wskazywać 30 minut po północy. Dopiero wtedy 67-latka zapakowała się do taksówki.