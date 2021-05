PARADA GOLIZNY na premierze "oscarowego filmu" Szumowskiej: dekolt Weroniki Rosati, brzuszek Michała Witkowskiego, Magdalena Lubacz w koronce... (ZDJĘCIA)

Droga najnowszego projektu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nigdy nie będzie na ekrany polskich kin była niezwykle wyboista. Data premiery filmu zmieniała się już parokrotnie, co pozostawiło wielu widzów w stanie niemałego zakłopotania. Obraz promowany jako "polski kandydat do Oscara" trafi ostatecznie do kin 4 czerwca, a jego przedpremierowy pokaz z udziałem gwiazd większego i mniejszego kalibru odbył się w ostatni dzień maja.