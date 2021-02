Paris Hilton, najsłynniejsza "celebrytka znana z niczego" i niegdyś największa skandalistka w show biznesie, skończyła 40 lat! (ZDJĘCIA)

ewa 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Śmieszy mnie że wszyscy podziwiają pannę nikt tylko dlatego że jest z USA i ma tatę milionera. Jej ciężko w życiu nie było i się za bardzo nie napracowała. Do tego seks taśmy w necie bo to ta sama branża co jej koleżanka Kim. Nie ma kogo podziwiać. Była w Polsce to wzięła 100.000 USD za to że przyjechała i do widzenia. pewnie nawet nie wie że była w Polsce i gdzie lezy na mapie