Paris Hilton POKAZAŁA CÓRKĘ! Już wystąpiły razem w teledysku (FOTO)

Ala 34 min. temu zgłoś do moderacji 34 10 Odpowiedz

Nie do końca rozumiem dlaczego ludzie tak bardzo oburzają się o surogatki. Najważniejsze jest to aby dziecko miało dobrą opieką i było kochane. Niestety ciąża i poród tego nie gwarantują. Jeżeli kogoś na to stać to dlaczego nie.