Paris Hilton urządziła synkowi huczne pierwsze urodziny: sławni przyjaciele, kosztowne ozdoby i... JEDNOROŻEC (ZDJĘCIA)

Ppp 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To już jest passe i świadczy o wąskiej świadomości tych ludzi. Jak widzicie dziecka tym się nie uszczęśliwi. Nie róbcie tego. To się odnosi też do waszych komunii a la wesele i do wesel a la Bizancjum. Szczęścia szukajcie w sobie i tylko sobie. Na zewnątrz go nie ma. W innych go nie znajdziecie dla siebie. Stałe szczęście należy odkryć w sobie.