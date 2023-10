Paris Hilton pokazała NOWĄ fotkę synka. Chłopiec przyszedł na świat dzięki SUROGATCE (FOTO)

jol 23 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

No i co tu powiedziec slow brakuje bo o surogatce i czy to bedzie milosc matki do dziecka .Jestem bardzo szczesliwa ze sama urodzilam i domyslam sie jaki to bol dla kobiet ktore kochaja a nie moga same urodzic. Syna ma bardzo dobrego nie wiem jak to jest gdy rodzi surogatka czy to ma wplyw na choroby tej pani i jej charakter na dziecko ktore ma urodzic obcym ludziom.