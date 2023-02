Paris Hilton wyznała, że ZOSTAŁA ZGWAŁCONA I DOKONAŁA ABORCJI! "Byłam dzieckiem i nie byłam na to gotowa"

Paris Hilton została zgwałcona i dokonała aborcji

Teraz okazuje się, że Paris miała ku temu ważny powód. W najnowszym wywiadzie dla "Glamour" pokusiła się o wyjątkowo szczere wyznanie. 42-latka zdradziła bowiem, że przed laty została zgwałcona i dokonała aborcji. Choć do zdarzenia doszło, gdy miała 20 lat, dopiero teraz czuje się względnie gotowa na to, by o tym mówić.

Paris Hilton o prawie do aborcji

Myślę, że to ważne. Jest wokół tego tyle polityki i tak dalej, ale to ciało kobiety... Dlaczego miałoby istnieć prawo oparte na tym? To twoje ciało, twój wybór i naprawdę w to wierzę. To dla mnie zdumiewające, że tworzą prawa dotyczące tego, co robisz ze swoim zdrowiem reprodukcyjnym, ponieważ gdyby to dotyczyło facetów, wcale by tak nie było - ubolewa.