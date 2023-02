Paris Hilton UJAWNIŁA imię dziecka! Zdecydowała się na... mitologiczne nawiązanie: "Wybrałam je już lata temu"

Paris Hilton to bezsprzecznie jedna z największych ikon popkultury, która dzięki rodzinnej fortunie i dozie własnej przebojowości stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie. Obrotna celebrytka raz nawet zawitała do naszej ojczyzny, gdzie zaproszono ją na uroczyste otwarcie centrum handlowego w Katowicach.

Przez cały ten czas były to jedyne informacje na temat malucha, jakie podawane były w mediach, o co też skrzętnie zadbali sami małżonkowie. Paris uznała, że jej życie zawsze traktowane było jako publiczne, więc kwestię dziecka postanowiła zachować dla siebie .

Niedawno jednak celebrytka uchyliła rąbka tajemnicy i za sprawą podcastu "This is Paris" ujawniła, jak nazywa się jej syn . 42-latka czytała tam fragment swojej nadchodzącej książki "Paris: The Memoir", w którym zapowiedziała, że jej potomek imię zawdzięcza mitologicznemu stworzeniu.

Planujemy nazwać go Phoenix - to imię wybrałam już lata temu, kiedy przeglądałam miasta, kraje i stany na mapie, szukając czegoś, co zagra z Paris i London. Phoenix ma kilka dobrych odniesień w popkulturze, ale ważniejsze jest to, że jest to ptak, który płonie i powstaje z popiołów.