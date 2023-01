Niespodzianka: Paris Hilton ZOSTAŁA MAMĄ! "Kochamy cię bardziej, niż mogą to wyrazić słowa" (FOTO)

Paris Hilton o macierzyństwie. Niedawno rozważała metodę in vitro

W styczniu 2021 roku Paris Hilton ogłosiła, że przygotowuje się do roli mamy i już rozpoczęła proces zapłodnienia in vitro. W walce o potomstwo miał ją mocno wspierać obecny mąż, Carter Reum, któremu powiedziała "tak" podczas wystawnej uroczystości w listopadzie 2021 roku. Celebrytka nie kryła, że dziś, gdy jej kariera nieco zwolniła, może już poważnie pomyśleć o powiększaniu rodziny.





Zdecydowaliśmy się na in vitro i dzięki temu mogłam wybrać, czy wolę jedno dziecko, czy też bliźnięta, chłopca i dziewczynkę. (...) Mocno wierzę w to, że rodzina i posiadanie dzieci to sens życia. Do tej pory tego nie czułam, bo wydawało mi się, że nikt nie zasługiwał na moją miłość, ale teraz w końcu znalazłam odpowiednią osobę - mówiła w programie "The Trend".





Przypomnijmy: Paris Hilton chce zostać MAMĄ! Rozpoczęła proces zapłodnienia in vitro





Od tego czasu nie brakowało pogłosek o tym, jakoby Paris nosiła pod sercem pierwsze dziecko. W lipcu 2021 roku zaprzeczyła jednak plotkom o rychłym macierzyństwie i ogłosiła, że czeka z tą decyzją do ślubu. Dziś dowiadujemy się, że nie rzucała słów na wiatr.