Paris Jackson znów świeci nagim biustem! Imprezę modową opuściła w prześwitującej sukience

!!Ustawa kagańcowa. Paweł Lisicki w PCh24.: Tusk realizuje zadania, do których go wyznaczono Dlaczego Donald Tusk pcha do przodu ustawę ograniczającą wolność słowa? Według Pawła Lisickiego realizuje po prostu zadania, do których został wyznaczony przez Unię Europejską. Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” mówił o tym w rozmowie z portalem PCh24.. Sejm przyjął ustawę o mowie nienawiści. Jej zwolennicy mówią, że będzie chronić przed przemocą, w ogóle nie wpływając na wolność słowa. Czy to prawda? Paweł Lisicki: Taki argument jest kompletnie bzdurny. Można wręcz powiedzieć, że jest dyktowany przez złą wiarę, to znaczy – jest udawany i nieprawdziwy. Jest oczywiste, że ustawa ma na celu ograniczenie możliwości krytyki tych zachowań, które ustawodawca uważa, jak widać, za normalne, a ogół polskiego społeczeństwa – szczęśliwie – za wynaturzone i perwersyjne. Sprawa dotyczy tego, czy będzie można krytykować zachowania lobby LGBT, a ściślej – promocja wynaturzeń , czym cechują się . Nie wiem zatem, jak można mówić, że to nie jest ograniczenie wolności słowa.