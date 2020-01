Partnerka Dawida Narożnego jednak nie jest w ciąży? "Maleństwo" okazało się... KOTEM

Dawid i Magdalena Narożni z zespołu Piękni i Młodzi mają za sobą kilka wyjątkowo intensywnych tygodni. W ostatnim czasie głośno jest o nich głównie za sprawą kolejnych medialnych przepychanek, które zapoczątkowała słynna bójka po wspólnym koncercie w Zakopanem . To wtedy do sieci trafiło nagranie, na którym mogliśmy obserwować, jak obecny partner Magdy atakuje nową dziewczynę jej byłego męża.

Nie da się ukryć, że relacje byłych małżonków wciąż są napięte do granic możliwości. Niekończące się oświadczenia i wymiana słów poprzez media raczej nie kojarzą się z "rozstaniem w zgodzie", a zwaśnieni Dawid i Magda najwyraźniej nadal nie doszli do żadnego kompromisu. Na dodatek kilka dni temu nowa partnerka muzyka ogłosiła, że wkrótce ich rodzina się powiększy .

Nowy członek rodziny... Nasze maleństwo już w drodze - napisała dziewczyna Narożnego, a on podał dalej wpis ukochanej na swoim Instastories.

Jeżeli mimo wszystko do końca wierzyliście, że Dawid i Asia jednak nie spodziewają się dziecka, to najwyraźniej mieliście rację. W serii nowych filmików opublikowanych na Instastories para wyraźnie dała fanom do zrozumienia, że "nowym członkiem rodziny" okazał się... kot.