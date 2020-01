Partnerka Dawida Narożnego jest W CIĄŻY!

Dawid i Magdalena Narożni z zespołu Piękni i Młodzi pojawiają się w ostatnim czasie w kolorowej prasie głównie za sprawą kolejnych medialnych przepychanek. Mijające tygodnie z ich życia zdecydowanie powinny być przestrogą dla wszystkich rozwodzących się małżeństw. Choć kilka miesięcy temu Magdalena i Dawid zapewniali, że zamierzają rozstać się w zgodzie i kontynuować działalność muzyczną, to póki co średnio im to wychodzi.





Nie da się ukryć, że od kilkunastu dni relacje byłych małżonków są napięte do granic możliwości. Wszystko przez bójkę, która miała miejsce po ostatnim wspólnym koncercie w Zakopanem. Odkąd do sieci trafiło nagranie, na którym widzimy, jak obecny partner Magdy atakuje nową dziewczynę jej byłego męża, Narożni bez przerwy kierują przeciwko sobie wzajemne oskarżenia.





Choć niekończące się oświadczenia i wymiana słów poprzez media raczej nie kojarzy się z "rozstaniem w zgodzie", to na dodatek wygląda na to, że to wcale nie koniec ich medialnej wojny. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że nowa partnerka Dawida, Asia, ogłosiła właśnie, że para spodziewa się dziecka.





Nowy członek rodziny... Nasze maleństwo już w drodze - napisała dziewczyna Narożnego, co on podał dalej na swoim Instastories.





Biorąc pod uwagę, że Magdalena Narożna jeszcze niedawno postanowiła "przypomnieć" Dawidowi o wychowaniu ich wspólnej córki, to nowinki z jego życia raczej nie wprawią jej w dobry nastrój. Myślicie, że Piękni i Młodzi podniosą się jeszcze po ostatniej batalii na łamach mediów?