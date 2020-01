Dawid Narożny wydał KOLEJNE oświadczenie: "Wierzę, że zespół mimo chwilowych nieporozumień nadal będzie funkcjonował"

To, co dzieje się właśnie w życiu członków discopolowego zespołu Piękni i Młodzi, powinno być przestrogą dla wszystkich rozwodzących się małżeństw. Choć kilka miesięcy temu Magdalena i Dawid Narożni zapewniali, że rozstanie w żaden sposób nie wpłynie na ich działalność muzyczną , fakty są zgoła inne.

To, że relacje byłych małżonków są napięte do granic możliwości, wyszło na jaw dopiero przy okazji bójki, która miała miejsce po ostatnim wspólnym koncercie w Zakopanem. Odkąd do sieci trafiło nagranie, na którym widzimy, jak obecny partner Magdy atakuje nową dziewczynę jej byłego męża, Narożni bez przerwy kierują przeciwko sobie wzajemne oskarżenia.