Partnerka Roberta Smoktunowicza opublikowała prywatne nagrania z politykiem. Jego córka wystosowała apel: "OJCIEC BY TEGO NIE CHCIAŁ"

Niedługo po tym, jak informacja dotarła do mediów, Zofia Ragankiewicz zdecydowała się odnieść do śmierci byłego męża. Opublikowała zwięzły post, w którym padły dosadne słowa na temat ich trudnej relacji małżeńskiej oraz owoców tej miłości, syna Adama i córki Aleksandry.

Ostatnią partnerką Smoktunowicza była Marzena Gajewska , z którą tworzył szczęśliwą relację aż do końca swoich dni. To właśnie ona przekazała bolesną wiadomość o jego śmierci i zaczęła udostępniać w internecie prywatne nagrania i zdjęcia w towarzystwie senatora. Na jednym z nich widzimy wyraźnie rozweselonego polityka tańczącego w zaciusz ich domu. Filmikowi towarzyszył wspominkowy wpis.

To był cholernie fajny facet - napisała. A w tym roku nie było dnia bez śmiechu. Nawet gdy trudno i boli, dawał się rozśmieszać, a i on wywoływał u mnie spazmy śmiechu, co go pod Burakowem było słychać. Szanowni, król dyskotek "warszafki" ubiegłego wieku. A i później!