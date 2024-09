Była żona żegna Roberta Smoktunowicza. Padły GORZKIE słowa: "Nie byłeś łatwym człowiekiem"

Acha, jak kasa i wycieczki to ok, jak koniec z uciechami, to przemoc. Typowe. Dziś na WP tez był świetny artykuł jak to bogaty amerykanin kilkadziesiąt kobiet oszukał, zgwałcił itd... oczywiście wszystko po czasie, bo wtedy kiedy "żre", to inaczej się nazywa.