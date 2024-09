Hanna Lis wyszła za Roberta Smoktunowicza, gdy miała 19 lat. Później dziennikarka wyznała: "To była głupota"

Hanna Lis wyszła za mąż, gdy miała 19 lat. Tak wspominała o tym po latach

Hanna wyszła za Roberta, gdy miała zaledwie 19 lat. Podczas gdy on prowadził kancelarię i działał jako prawnik, ona zaangażowała się w karierę w mediach i jeszcze w 1993 roku trafiła do "Teleexpressu". Małżonkowie nie dzielili się publicznie tym, jak wyglądała ich relacja. Kilka lat później, w 1998 roku, doszło do rozwodu. Po latach dziennikarka w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem w programie "Demakijaż" powiedziała wprost: "To była głupota" .

Nie wracam do przeszłości. Zwłaszcza tej zaprzeszłej. Gdy kobieta nie ma z mężczyzną dzieci, życie po prostu wymazuje go z pamięci. Bywa też, że solidna trauma mocno wspomaga amnezję - wyznała. W decyzji o rozwodzie pomógł mi, paradoksalnie, ksiądz. Miałam dwadzieścia kilka lat i tkwiło we mnie wciąż idealistyczne przekonanie, że trzeba walczyć do końca. Ów zaprzyjaźniony ksiądz wyjaśnił mi, że owa "walka do końca" będzie walką do mojego końca. Więc odeszłam.