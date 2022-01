Partnerka Żory Korolyova dzieli się bólem po stracie partnera: "Tęsknota rośnie do rozmiarów NIEWYOBRAŻALNYCH"

Myśląca 42 min. temu zgłoś do moderacji 15 21 Odpowiedz

Na pewno bardzo cierpi, ale pewnie jego córka bardziej cierpi. Pierw straciła pełna rodzinę, co dla dziecka jest ogromnym bólem, nie ważne z czyjej winy, nie wiem czy Żora zostawił żonę czy było inaczej, dziecko pragnie mieć mamę i tatę dla siebie, a teraz jego córka straciła go na zawsze. Corki wspomnienia i strata są moim zdaniem o wiele bardziej bolesne niż tej Pani. Ona była z Żorą kilka lat, a użala się nad sobą, a nie pomyśli, że jego córka jest już duża, może to przeczytać i to zaboli ja jeszcze bardziej. Jej wpisy są egoistyczne, ciągle tylko jak to ona cierpi, jaką to ona biedna, a jego pozostała rodzina... Pani ma przed sobą całe życie, może kiedyś urodzi dziecko innemu mężczyźnie, będzie pamiętała o byłym partnerze, ale to jego córka, matka i pewnie inne osoby zostały z cierpieniem nie do opisania, a nie słyszałam o ich wspisach na internecie. Nie umiejszam partnerce, ale wiele partnerek zachowuje się jakby mężczyzna był tylko ich, zapominając, że ma dzieci, rodzinę, zobowiązania do poprzedniej rodziny, być może ból byłej żony... Nie zapomnę jak znajomy chciał zostawić żonę z dwójką dzieci dla kobiety poznanej w pracy, kochanka namawia go do zostawienia rodziny, co było ogromną trauma dla całej jego rodziny, żony, która była z nim od wielu lat, dzieci i jego rodziców, rodzice powiedzieli, żeby robił co chce, to jego życie, ale kochanki nigdy nie przyjmą pod swój dach, że jego żona i dzieci są ich rodziną, że z jego żona i dziećmi będą spędzać święta, że oni nigdy nie opuszcza jego rodziny i facet poszedł po rozum do głowy, zrozumiał, że to była tylko fascynacja, że z żoną też tak było na początku cudownie, że kocha tylko zone. Więc kochanki, partnerki, konkubiny pomyślcie dla kogo wasz mężczyzna rzeczywiście był najważniejszy.