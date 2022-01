Partnerka Żory Korolyova wspomina go w pożegnalnym wpisie: "Dziękuję za siłę, którą mi dałeś" (FOTO)

Tygs 30 min. temu zgłoś do moderacji 20 9 Odpowiedz

Co to za moda na lans na pogrzeby ??? Ja pie....le, ja po podobnej stracie nawet nie myślałem, żeby na fejsa zaglądać, a tu każdy jakieś wpisy. Wszystko na pokaz,wszystko!!! I nie piszcie ze każdy radzi dobie inaczej z bólem bo to jest zwyczajne działanie pod publiczkę, patrzcie i współczujcie mi. Zenada