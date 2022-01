Pogrzeb Żory Korolyova. Tancerza żegnają najbliżsi i przyjaciele ze świata show biznesu (ZDJĘCIA)

COVIDrangers 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 8 Odpowiedz

Co nagle to po szczypadle. Widać jak bardzo pilnuje się by nie wyciekła informacja czy był zaszczepiony czy nie i ewentualnie jak dawno to miało miejsce, jakiej firmy to był produkt. Gdyby nie był to według mnie od razu bysmy wiedzieli żeby nie zastanawiać się i żeby dyskusja w tym temacie była z góry bezprzedmiotowa. A tak to komuś ewidentnie zależy żebyśmy nie wiedzieli ale byli świrami jeśli zakładamy ze sprawa jest mocno wątpliwa.