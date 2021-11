Patricia Kazadi przeszła koronawirusa. "Moje ciało po miesiącach wyjaławiania lekami oraz operacjami nie poradziło sobie z wirusem tak jak powinno"

Szczera 26 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Mnie z całą rodzina zamknęli w domu. Jak mówiliśmy że czujemy się źle, to co zrobili? Przedłużyli kwarantanne o kolejny tydzien nie przepisali melatoniny na sen żeby lepiej odpoczywać. A celebryty wszyscy w szpitalach. To nie jest fajny wirus. Ale ostatnio miałam anginę i przeszlam ja gorzej niż cała tą koronke. Mimo 3 antybiotyków mam powikłania, po covidzie nie miałam powikłań. Także uspokujcie się choroba jak każda. Trzeba dbać o siebie i to przejść.