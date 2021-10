Patricia Kazadi wspomina sytuację na planie: "Jeden z reżyserów zapytał, czy JESTEM W CIĄŻY"

Mika 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pytanie jak pytanie. Rezyser ma prawo takie zadac, gdyby byla w ciazy a kreciliby serial albo jakies sceny kaskaderskie to wiadomo trzeba to wziasc pod usage. A jak Aktorka przychodzi 10-15 kilo wieksza, to moze nie pasowac do zamyslu roli I tyle