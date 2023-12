Patrycja Markowska pokazała świąteczne nagranie z ojcem. Internauci zachwyceni: "Jak miło widzieć tatę w tak dobrej formie"

Grzegorz Markowski ma za sobą wieloletnią karierę, w czasie której niewątpliwie zapisał się w historii polskiej muzyki. Choć niegdyś lider Perfectu regularnie pojawiał się na scenie, w ostatnich latach wyraźnie ograniczył muzyczne występy. W 2021 roku Markowski poinformował fanów, że nie wyruszy w pożegnalną trasę koncertową Perfectu - otwarcie przyznając wówczas, że decyzja ta ma związek m.in. z jego stanem zdrowia, który "ostatnio się pogorszył". Choć od tamtej pory muzyk dość rzadko pojawia się publicznie, jego córka Patrycja Markowska od czasu do czasu informuje fanów o tym, co u niego słychać. Kilka miesięcy temu artystka zdradziła m.in., że obecnie jej ojca trudno już przekonać do wyjścia na scenę.