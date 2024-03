Patrycja Markowska rozpływa się nad NOWYM UKOCHANYM i ujawnia, czy zamierza go pokazać! (WIDEO)

Nieco ponad rok temu Patrycja Markowska po wielu miesiącach milczenia potwierdziła, że jej związek z Jackiem Kopczyńskim przeszedł do historii. Piosenkarka i aktor byli parą przez 16 lat, a owocem ich związku jest syn Filip, który przyszedł na świat w 2008 roku. Na początku stycznia autorka przeboju "Świat się pomylił" zdradziła na łamach magazynu "Twój Styl", że znów jest zakochana. Jeden z tabloidów dotarł do informacji, że nowym wybrankiem gwiazdy jest restaurator Tomasz . Co ciekawe, para zna się od kilkunastu lat. Dopiero, gdy oboje zakończyli poprzednie związki, zapałali do siebie miłosnym uczuciem.

Patrycja Markowska o nowym ukochanym. Gwiazda tryska szczęściem

Jak Patrycja Markowska spędzi Wielkanoc? Będzie się działo!

Jedziemy do Hiszpanii, ponieważ te ostanie miesiące były bardzo trudne i bardzo pracowite, bo ja naprawdę jestem w szale tworzenia nowych dźwięków, a przez to, że mam takie szczęście w sercu, to te piosenki same idą. Pomyślałam sobie, że chciałabym poświęcić trochę czasu Filipowi, żeby pobyć z nim. Teraz ja go muszę błagać, żeby z nim być (...). Więc zmuszam go tym wyjazdem, żeby porozmawiać. Lecimy całą rodziną, jesteśmy bardzo blisko z moimi rodzicami - podkreśliła Patrycja Markowska.