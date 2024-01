Patrycja Markowska jest zakochana. Jej serce skradł mężczyzna, którego zna od KILKUNASTU lat. Wiele ich łączy

Donald Tusk 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Żenujący Marsz Wolnych Moherów i totalnie nieprzemyślane hasła na wiecu pod sejmem. Mit Smoleński się wyczerpał, więc PIS wymyśla kolejny mit, żeby jakoś dojechać do wyborów i opierać nową kampanię, bo totalnie brakuje paliwa na cokolwiek. Taka taktyka Zbawiciela Narodu 😅 8 lat prania mózgów ludziom jednak zrobiło swoje, no ale trzeba się przyzwyczaić, to dopiero początek. Niebawem kolejni będą rozliczani za te 8 – letnie wałki i pranie naszych pieniędzy… słychać wycie – znakomicie! Tylko Niemcy !!!