Patrycja Markowska jest ZAKOCHANA! "Poznałam KOGOŚ. Czuję się jak nastolatka"

Patrycja Markowska jest zakochana! Kim jest jej nowa miłość?

Patrycja Markowska do tej pory nie ujawniała, jak po rozpadzie długoletniego związku wygląda jej życie miłosne. Ostatnio miała okazje udzielić wywiadu na łamach "Twojego Stylu", gdzie w końcu wyznała, że pewien mężczyzna skradł jej serce. Nie spodziewała się, że będzie to możliwe, szczególnie zważając na to, że jako 44-latka jest dużo bardziej ostrożna, jeśli chodzi o dobieranie znajomości.