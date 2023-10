Patrycja Markowska wyznaje, że lubiła "chodzić do TVP" i MIAŻDŻY PIS: "Ja bym Kaczyńskiemu nie chciała wchodzić do sypialni"

Zbliżające się wybory parlamentarne zmobilizowały spore grono rodzimych gwiazd do większej śmiałości w wyrażaniu swoich przekonań. Wielu celebrytów zachęca do głosowania 15 października, a niektórzy decydują się na dorzucenie pięciu groszy na temat rządzącej obecnie partii. Całkiem niedawno na swój polityczny manifest opublikowała w mediach społecznościowych Kasia Tusk , wspominając dodatkowo o sławach, które zaangażowały się w działania profrekwencyjne.

Patrycja Markowska szczerze o rządzących i zbliżających się wyborach. Wspomniała o swoim synu

Patrycja Markowska gorzko o sytuacji kobiet i osób LGBT+

W pierwszym odruchu pomyślałam: "Może nie powinnam się wypowiadać w sprawach politycznych?". No, ale jakim ja bym była wtedy człowiekiem? Przecież jestem kobietą, jestem matką, jestem obywatelką tego kraju. Nie mogę udawać, że mnie to nie dotyczy - dodała Markowska.

Patrycja Markowska uderza w Jarosława Kaczyńskiego. Poruszyła też temat występów w TVP

Ja bym panu Kaczyńskiemu nie chciała wchodzić do sypialni, dlaczego on chce wchodzić innym? Bardzo mnie denerwuje to, że władza dzieli ludzi na "normalnych" i "nienormalnych". Najlepiej, żeby wszyscy byli tacy sami i tak samo posłuszni - podkreślała.

Lubiłam chodzić do TVP, grać tam w sylwestra, być w programach. Od paru lat już nie chodzę. To jest smutne, że nie chcę iść do telewizji, która powinna być naszą wspólną własnością, bo czuję, że to nie jest w zgodzie ze mną - tłumaczyła Markowska.