Patrycja Sołtysik eksponuje CIĄŻOWY brzuszek. Internauci: "Wyglądasz cudownie" (FOTO)

Dla mnie tacy starsi faceci z problemami, z nałogami, którzy wiążą się młodszymi dziewczynami to egoiści. Jak bym była dojrzałą kobietą, rozwódką mającą problem z alkoholem, z innymi nałogami, z depresją i poznałabym młodego chłopaka i między nami coś by zaiskrzyło, to szybko zakończyłabym taką znajomość. Uważałabym, że młody mężczyzna zasługuje na kogoś lepszego niż starsza babka z nałogami i depresjami. Faceci tak nie myślą. Andrzej jest dużo starszy , ma nałogi, nadwagę, depresję i żółte zęby, a mimo to uznał, że jest odpowiednim partnerem dla młodej, atrakcyjnej , zadbanej dziewczyny.