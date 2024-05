Ciężarna Patrycja Sołtysik dzieli się bolesnym doświadczeniem: "Równo rok temu TEŻ BYŁAM W CIĄŻY"

ile jeszcze 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ona ma cos z głową tylko o tym invitro i ciążach planowanych, niespełnionych, popełnionych, urojonych i niedokonczonych. I ten starszy pan w wieku emerytalnym w tym wszystkim. To senior, potrzebuje spokoju, a ona się uwzieła na pieluchy. Do 80-tki bedzie go dręczyła tą fiksacją. No ale tak sobie chłop pościelił to tak będzie spał.