Patrycja Tuchlińska POKAZUJE MAMĘ i obsypuje ją życzeniami: "Dziękuję, że nauczyłaś mnie, jak być DOBRYM CZŁOWIEKIEM" (FOTO)

nana 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Kobieta moze zakochac sie w pienadzach, wygodnym I dostatnim życiu. To jej wystarcza, by być dobra żona. Nie potrzebuje juz innej miłości. Bo I po co? Milosc do mężczyzny czasem przynosi płacz I rozczarowanie.