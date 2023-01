Patryk Kalski był zaangażowany w produkcję FILMU o Iwonie Wieczorek! Ujawniono szczegóły

Pomyślcie 15 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

Ja bym sprawdziła bardziej komendę w Sopocie niż Zaroke Sztuki. Czytaliście o 2 policjantach co wzięli na pokład radiowozu 2 nastolatki i mieli wypadek ? Gdzie oni niby je wieźli ? Sorry, ale policja w Polsce jest tak skorumpowana i tak źle zarządzana ze wcale bym się nie zdziwiła ze stoją za tym policjanci. Może gdyby nie ten wypadek to doszłoby do gorszej tragedii i nigdy ciał tych 2 dziewczyn by nie odnaleziono ?