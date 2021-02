Patryk Rybarski jest GEJEM! Tancerz z "Mam Talent!" i serialu TVP dokonał coming outu

Patryk Rybarski pojawił się w polskim show biznesie dzięki występom w kilku programach typu talent show. Widzowie mogą go kojarzyć z udziału w Mam Talent! czy Got to Dance, jednak przystojny tancerz miał też okazję pojawić się u boku Natalii Lesz w serialu TVP Tancerze czy w BrzydUli.

Źródłem wielu spekulacji było natomiast życie prywatne Patryka Rybarskiego, który coraz częściej gościł w mediach. W pewnym momencie tancerz zgodził się zostać twarzą (i ciałem) gejowskiego magazynu Pride, co wiele osób odebrało jako jego coming out. Sam zainteresowany nie poruszał jednak dotąd tego tematu, aż do teraz.

Jak dowiadujemy się z zapowiedzi nowego numeru Repliki, Patryk Rybarski oficjalnie zdecydował się na coming out. W rozmowie z magazynem poświęcił nieco uwagi także problemowi bielactwa, z którym zmaga się od wielu lat. Twierdzi jednak, że nie zamierza wstydzić się tego, jaki jest i to ani z zewnątrz, ani wewnątrz.

To jest genetyczne, ujawniło się, gdy miałem jakieś 12 lat w wyniku bardzo silnego stresu. Uciekł mi pies, którego strasznie kochałem i naprawdę odchodziłem od zmysłów. Szukałem go wszędzie, godzinami wysiadywałem w oknie, rozpaczałem. A potem nagle zbielały mi rzęsy na lewym oku i część powieki. Cholera! Nie znałem nikogo z takimi przebarwieniami. Nikt tak przecież nie wygląda, nie? Więc malowałem te rzęsy, chodziłem na jakieś henny. Sporo czasu zabrało mi zrozumienie, że tak jak jest, jest OK, i nawet więcej – że to jest mój atut, moja inność, której nie będę się wstydził. Tak, jak nie będę się wstydził homoseksualności - czytamy.

Warto wspomnieć, że Rybarski występował m.in. na deskach Teatru Buffo i Teatru Roma, a także jest kilkukrotnym mistrzem Polski w kategorii tańca show-dance. Podczas Mistrzostw Świata w Hongkongu zajął drugie miejsce w kategorii pole art i jako reprezentant tej samej dziedziny brał udział w Mam Talent! i Got to Dance.

