Patryk Vega promuje nowy film "ostrą" sceną z Małgorzatą Kożuchowską. Fani sceptyczni: "Nie liczę, że będzie jakaś petarda. Pewnie tylko KAPISZON"

Patryk Vega to niewątpliwie jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów. Choć jego produkcje cieszą się sporym zainteresowaniem i gromadzą w kinach wielotysięczną widownię, to jego "artystyczna wizja" wyraźnie nie wszystkim przypada do gustu. Sam Vega traktuje najwyraźniej niepochlebne opinie jak dodatkowe paliwo do działania, bo, jak sam zagroził, do 2025 roku chce podobno stworzyć aż 16 filmów...