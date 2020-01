Patryk Vega rusza z promocją nowego filmu "Small World". Opublikował w sieci... "ZAPOWIEDŹ ZWIASTUNA"

Czy tego chcemy, czy nie, Patryk Vega to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich reżyserów. Każda kolejna produkcja spod jego ręki budzi ogromne kontrowersje, a widzowie tłumnie stawiają się w kinach, by zobaczyć efekty jego "artystycznej wizji". Jest to o tyle istotne, że reżyser narzucił sobie szybkie tempo tworzenia kolejnych "dzieł", a do 2025 roku chce zrobić aż... 16 filmów.





Kilka miesięcy temu Patryk Vega rozpoczął pracę nad kolejną produkcją, tym razem zatytułowaną tajemniczo Small World. Zdjęcia do filmu powstawały w Tajlandii, a reżyser niespecjalnie kryje się z tym, że wyraźnie zależy mu na wzbudzeniu kontrowersji. Film będzie opowiadał o porwaniu 4-letniej dziewczynki, a następnie pokaże historię wieloletnich poszukiwań uprowadzonej.





Premiera filmu zbliża się wielkimi krokami, dlatego Patryk Vega kuje żelazo, póki gorące i powoli rusza z promocją następnego "hitu" swojego autorstwa. W tym celu reżyser udostępnił w sieci... "zapowiedź zwiastuna" produkcji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na ekranie zobaczymy m.in Julię Wieniawę, Piotra Adamczyka oraz gwiazdę serialu Dom z papieru Enrique Arce.





Krótka "zapowiedź zwiastuna" raczej nie dostarczy odpowiedzi na nurtujące Was pytania, jednak Vega przygotował się na taką ewentualność. Pełny zwiastun Small World będzie bowiem wyświetlany przed innym filmem spod jego ręki, Bad Boy. Opinie na temat "zapowiedzi zwiastuna" i samego ruchu reżysera są, jak zwykle, dość skrajne.





"Rozbity samochód niezmiennie na miejscu", "Daj już pan spokój, za dużo tego", "Kolejny badziew dla biedy umysłowej", "Nowość, trailer bez żadnego "k**wa"" - czytamy we wpisach pod opublikowanym filmikiem.