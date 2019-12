Patryk Vega STRASZY zwiastunem filmu o kibolach. O ból głowy przyprawiają: rozkrzyczany Królikowski oraz "groźna" Kożuchowska

Xjdjdj 27 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Żenada. Kur wa, pier do le, h uj, to całe slownictwo tego pseudo filmu. Kożuchowska jakby nigdy nie konczyla szkoły filmowej, Antek ośmiesza siebie i aktorski klan Krolikowskich, Stuhr spada na dno, Grabowski już dawno na dnie, szkoda mi jedynie Zbyszka Zamachowskiego, bo to prawdziwy aktor i zastanawiające, co on tam robi. Niech jakiś reżyser da mu rolę na miarę jego talentu by miał z czego płacić te swoje alimenty!