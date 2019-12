Patryk Vega odpływa: "Wywoływałem u aktorów STAN HIPNOZY. Znam te metody, bo skończyłem KURS PODRYWANIA KOBIET"

Choć Polityka zapewniła sobie sporą widownię wśród stałych fanów Vegi, to produkcja jak zwykle spotkała się z ogromną krytyką . Sam zainteresowany przywykł już chyba do tak skrajnych komentarzy na temat swojej pracy, dlatego niewzruszony udziela kolejnych wywiadów i już szykuje kolejny "hit" . Tym razem Patryk Vega pochyla się nad tematem kiboli, a w rolach głównych zagrają Sławomir Peszko i Kamil Grosicki .

Zanim jednak dojdzie do hucznej premiery kolejnego filmu, Patryk Vega nie odpuszcza i w ramach promocji Polityki postanowił odpowiedzieć na kilka pytań widzów we współpracy z Canal+. Zgodnie z oczekiwaniami na ich fanpage'u na Facebooku pojawił się wątek m.in. jego konfliktu z Bartłomiejem Misiewiczem. Okazuje się, że Vega niedawno zdecydował się go przeprosić, bo "nie zachowywał się jak katolik"...